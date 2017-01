Novo "Kama Sutra" quer mudar a vida de pacientes com artrite, dor e fadiga muscular

Um grupo de reumatologistas brasileiros, segundo informações da Folha de S. Paulo, está desenvolvendo um guia para melhorar a vida sexual de pacientes com artrite e dor. Por causa da fadiga e da rigidez muscular, muitos têm a vida sexual limitada. O objetivo é que esta espécie de "Kama Sutra" também seja útil para pessoas com qualquer doença que afeta as articulações, como artroses, lúpus, psoríase e fibromialgia.

A publicação é inspirada em uma iniciativa da fundação britânica Arthritis Reasearch UK, que tem propósito similar. A linguagem do "Kama Sutra" - livro indiano milenar sobre comportamento e posições sexuais -, elaborado pelos brasileiros, porém, será adaptada ao público leigo. Para pacientes, consultados pela Folha, o desempenho sexual é afetado pela doença e há grande impacto emocional.

A professora Lícia Maria da Mota, da Universidade de Brasília (UNB), é uma das autoras do guia, e acredita que a publicação ajudará os médicos a lidarem com um assunto que costuma ser tabu no consultório: sexo. Na opinião dela, o paciente precisa encontrar espaço para falar do assunto. Um estudo coordenado por Lícia mostra que 80% das 68 pacientes mulheres entrevistadas por ela, relataram alguma disfunção sexual.

Um rascunho do guia deve ser apresentado a pacientes para ser testado ainda neste mês.