Nove hospitais são autuados por prática abusiva em Goiânia e Aparecida

Nove unidades privadas de saúde foram autuadas em Goiânia e Aparecida. O Procon Goiás instaurou Processo de Investigação Preliminar para apurar denúncias de pacientes que, apesar de possuírem plano de saúde, foram cobrados pelo uso de ar condicionado e aparelho de televisão durante o período de internação.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a cobrança pelo uso de ar condicionado, frigobar e televisão de pacientes beneficiários de planos de saúde é considerada prática ilegal e abusiva, porque exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O Procon Goiás entende que os pacientes já arcam com os custos mensais do plano de saúde e tem direito aos benefícios disponíveis à categoria de acomodação contratada, desde de mobiliário e equipamentos do apartamento.

Após fiscalização de 22 unidades, foram constatadas nove onde as taxas de uso são cobradas. São elas: IGOPE (Instituto Goiano de Pediatria), Hospital dos Acidentados, Instituto do Rim, Maternidade Modelo, Maternidade Ela, Instituto Ortopédico, Hospital Samaritano, Clínica Santa Mônica e Clínica do Esporte.

Além dos indícios de práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o Procon Goiás ainda instaurou Processos Administrativos Sancionatórios em desfavor das unidades autuadas. Elas terão que apresentar defesa escrita e os processos serão julgados podendo ser imposta a multa administrativa.

Representantes da APHACEG (Associação de Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás), IPASGO e UNIMED se reuniram com o Procon. Clínicas e hospitais foram orientados a deixarem de cobrar a taxa de utilização.

O Procon Goiás orienta que os consumidores denunciem a cobrança abusiva através do Disque Denúncia 151 ou 3201-7100 (para o interior), pela internet no PROCON Web no site: www.procon.go.gov.br, ou pessoalmente na sede, Rua 8, 242, Centro de Goiânia, ou nos postos de atendimento nas unidades do Vapt-Vupt.