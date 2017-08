Novas imagens registram o jovem que matou Tamires deixando o prédio após o crime

Em um novo vídeo, divulgado pela Polícia Civil, o adolescente, de 13 anos, que matou a vizinha Tamires Paula de Almeida, de 14, a facadas no último dia 23 aparece dentro de um elevador, após o crime. O garoto fica olhando as costas refletidas através de um espelho.

Na sequência do vídeo, um homem e uma criança entram e o garoto olha as mãos. Assim que o elevador abre, ele sai e chega a pular os degraus da entrada do prédio e segue em direção à escola.

Chegando à escola, o adolescente conta para o inspetor que matou a vizinha a facadas. Este o leva até a diretora. Ambos voltaram ao prédio e encontraram o corpo da menina nas escadarias do prédio.

Após cometer o ato infracional, o garoto foi apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). A internação provisória, por até 45 dias, do adolescente foi decretada pelo juiz substituto Lionardo José de Oliveira, nesta quinta-feira (24), segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Na noite de sábado (26), o garoto foi transferido para um centro de internação. O delegado Luiz Gonzaga Júnior, titular da Depai e responsável pelo caso, disse que não poderia informar para onde o jovem foi transferido.

O corpo de Tamires foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira (24), em Pires do Rio, 145 km da capital. Os motivos que levaram o adolescente a esfaquear a jovem ainda estão sendo investigados.