Nova tarifa do transporte coletivo vai esperar acordo

Uma reunião na tarde de amanhã, no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), entre a promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça, e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), deve encaminhar e definir as propostas para melhoria do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Essas reivindicações serão, posterio...