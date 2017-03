Nova pista de prova é inaugurada pelo Detran em Minaçu

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/GO) inaugurou nova pista de prova prática de direção veicular em Minaçu. O equipamento foi homologado na última quarta-feira (22) e proporciona melhor formação ao condutor e mais conforto e credibilidade aos candidatos, instrutores e familiares.

Na oportunidade, o presidente do Detran/GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, informou que as pistas estão sendo implantadas em parceria com os Centros de Formação de Condutores (CFC) e buscam reproduzir situações cotidianas para que os motociclistas e motoristas possam vivenciá-las ainda durante o aprendizado, ressalvados os limites impostos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Dentre as alterações no percurso das provas, Manoel destacou que o circuito de motocicleta passou a exigir mais do candidato, uma vez que este terá que transitar por área de desenvolvimento e fazer rampa, além de percorrer o já tradicional trajeto.

Os candidatos que serão submetidos às provas da categoria B, por sua vez, farão rampa, baliza e percorrerão um dentre três possíveis trajetos, que será escolhido no momento da aplicação da prova.