Nova linha do Eixão é criada para atender do Terminal Padre Pelágio ao Vera Cruz

A partir desta segunda-feira (17) uma nova linha do Eixo Anhanguera levará os clientes do Terminal Padre Pelágio com destino ao Terminal Vera Cruz. O atendimento será em dias úteis, entre 16h30 e 19h45, horário de pico, com início da viagem no Terminal Padre Pelágio.

A linha 115 – Direto / T. Vera Cruz do Eixão, como consta no nome, é direta, ou seja, não para nos pontos de embarque e desembarque na GO-060, o que agiliza o tempo de viagem, e faz exclusivamente o trajeto de ida. Os clientes vão embarcar na mesma plataforma da linha 001B.