Nova fase da investigação no Parque Mutirama cumpre 4 mandados de prisão temporária em Goiânia

A segunda fase da operação “Multigrana” foi deflagrada na tarde desta sexta-feira (26) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás (Gaeco). Na ação estão sendo cumpridos mais quatro mandados de prisão temporária e mais dois de busca e apreensão em Goiânia.

A investigação identificou que a maioria dos ingressos vendidos para o Parque Mutirama não eram contabilizados em um esquema que pode ter tido início em 2002, causando um rombo de aproximadamente R$ 70 milhões aos cofres públicos.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), os presos serão ouvidos e, em seguida, encaminhados para a Casa de Prisão Provisória (CPP). Ainda segundo o órgão, a operação é para investigar uma organização criminosa instalada na Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer de Goiânia (Agetul) especializada no desvio e apropriação do dinheiro decorrente da venda de ingressos nos parques Mutirama e Zoológico.

A primeira fase aconteceu na manhã da última terça-feira (23). O Gaeco cumpriu quatro mandados de prisão temporária, cinco mandados de condução coercitiva e 12 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.