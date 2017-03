Nova dona da Celg D anuncia prioridades para os próximos 18 meses

Um mês após assumir o controle da Celg D, a empresa Enel Brasil S.A anunciou as prioridades estabelecidas para os próximos 18 meses no funcionamento da distribuidora. O anuncio foi feito na quinta-feira (30), durante fórum promovido pelo Governo do Estado em Goiânia.

A primeira iniciativa da administradora é melhorar a qualidade do fornecimento, acrescentar novas conexões, universalizar o acesso à energia na área de concessão da empresa e a implementação da cultura de segurança da Enel.

O gerente da Enel no Brasil, Carlo Zorzoli, afirmou que as ações de modernização vão trazer melhorias e otimização do serviço prestado aos clientes. “As obras incluirão construção e reforço de subestações, assim como a instalação de novos equipamentos que aumentarão a capacidade e confiabilidade do fornecimento de energia”, garantiu o gerente.

A expectativa é de reduzir em 15% nos próximos 18 meses o índice de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) em relação ao limite estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e aumentar a capacidade da rede em cerca de 110 MVA, beneficiando 96 mil clientes.

Além das novas medidas, também estão previstas ainda para o ano de 2017, a construção de seis novas subestações (nos municípios de Paraúna, Cocalzinho, Santa Helena, Alto Horizonte, Orizona e no entorno de Goiânia), além de cerca de 400 quilômetros de redes de média e alta tensão, para aumentar a capacidade e a qualidade da rede nas áreas rurais e urbanas do Estado.

Nas zonas rurais serão realizadas cerca de 3.500 novas ligações, sendo a maioria por meio de recursos do programa do Governo Federal Luz para Todos. A Celg D também vai realizar cerca de 6.800 ligações em áreas urbanas por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

Vão ser instalados 400 novos equipamentos controlados remotamente, que em conjunto com um sistema de gestão vai permitir que a Celg D identifique e isole, com mais rapidez e de forma remota, possíveis falhas ocorridas na rede, reduzindo o número de clientes atingidos.

As ações de manutenção da distribuidora para 2017 incluem cerca de 350 mil podas, um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior, com o objetivo de reduzir o número de interrupções por queda de galho na rede, uma das principais causas de falha no fornecimento de energia. A empresa estuda usar helicópteros para fazer constantes inspeções na rede.

Para implementar a cultura de segurança da Enel, a Celg D está promovendo uma série de encontros com fornecedores e eletricistas para disseminar as melhores práticas do grupo com relação ao uso correto de equipamentos e a operação segura da rede elétrica.