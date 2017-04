Nova base curricular tem meta de alfabetização mais cedo do que a atual

Referência para o que deve ser ensinado em todas as escolas do País, públicas e privadas, a nova versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê que todos os alunos sejam alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental, um ano mais cedo do que o previsto atualmente. A medida faz parte da terceira e última versão do documento, apresentado ontem pelo Ministério da E...