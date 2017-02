Nota Goiana dará desconto de até 10% no IPVA de 2018

Os consumidores cadastrados no Programa Nota Fiscal Goiana, da Secretaria da Fazenda, podem receber descontos no IPVA de 2018 de até 10%. O percentual do desconto será proporcional à quantidade de bilhetes que o consumidor cadastrado acumular nas compras feitas até o mês de setembro deste ano. Daí a importância de o consumidor inscrito no programa pedir a nota fiscal em todas as compras durante o ano. Esta é uma das mudanças implementadas pela Nota Goiana que vai estimular o consumidor a pedir a nota fiscal, com CPF.

A Sefaz alerta que as mudanças valem para o IPVA de 2018. Para o IPVA deste ano (2017) ainda vale a regra antiga, ou seja, todos os consumidores cadastrados na Nota Goiana até o dia 31 de dezembro de 2016 receberão automaticamente 5% de desconto no valor do imposto. Na regra antiga, independentemente da quantidade de bilhetes acumulados o desconto é fixo. Com a nova tabela, os descontos foram escalonados em seis faixas variando de 5% a 10%. Para a primeira faixa de desconto é necessário acumular, no mínimo, 12 bilhetes gerados eletronicamente pelo sistema do programa. Cada bilhete equivale a R$ 100 em compras.

O coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, explica que o desconto é para o CPF do proprietário do veículo inscrito no programa. Caso ele tenha mais um veículo, o desconto vale para todos. A Nota Fiscal Goiana tem hoje mais 297 mil inscritos em todos os municípios goianos e também em outros estados brasileiros. Leonardo de Paula afirma ainda que a concessão do desconto é uma forma de incentivar as pessoas inscritas no programa a pedirem o documento fiscal. “Quanto mais nota, mais bilhete, mais desconto” , ressalta.

As informações são do Goiás Agora