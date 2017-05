Nos últimos seis dias, seis casos de assédio sexual foram registrados em universidade em Goiânia

Atualizada às 18h18 - 09/05/2017

Nos últimos seis dias, seis casos de assédio sexual foram registrados na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia. Sendo as vítimas cinco estudantes e uma funcionária. A principal suspeita recai sobre um estudante de direito de 19 anos da própria instituição particular de ensino superior. As informações ainda são preliminares.

Por meio de nota, a PUC Goiás afirmou que repudia qualquer forma de violência e, "após ter acesso à conclusão da investigação, a universidade adotará as medidas institucionais cabíveis". A unidade de ensino disse que já adotou "as medidas cabíveis para identificar o responsável, bem como garantir tranquilidade e apoio às autoras das denúncias", e ressaltou que comunicou o caso às autoridades competentes e prestou assistência jurídica para o registro da ocorrência.

O último caso teria ocorrido na noite da última segunda-feira (8) com uma estudante. No entanto, o jovem que tem efetuado o assédio também já teria praticado a mesma ação com uma funcionária da universidade. O costume do rapaz é assediar e até “encostar” nas mulheres em banheiros. A primeira ocorrência foi registrada na quinta-feira da semana passada, de acordo com os relatos das vítimas.

Confira a nota na íntegra:

Tão logo foi comunicada sobre possíveis casos de desrespeito contra mulheres, a PUC Goiás adotou todas as medidas cabíveis para identificar o responsável, bem como garantir tranquilidade e apoio às autoras das denúncias. A universidade identificou, rapidamente, o suposto responsável, comunicou o caso às autoridades competentes e prestou assistência jurídica para o registro da ocorrência.

A instituição colocou-se ao lado e a disposição das autoridades, para uma apuração rápida e eficiente, tomando as precauções devidas para não comprometer a atuação policial. Após ter acesso à conclusão da investigação, a universidade adotará as medidas institucionais cabíveis. A PUC Goiás reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de violência, assegurando seu total e irrestrito apoio às vítimas de abusos e agressões, nas suas mais diferentes e sutis manifestações.