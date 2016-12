Norte-americano é morto a facadas por sogro durante festa de Natal em Goiânia

O norte-americano Forrest Michael Platz, de 48 anos, foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (25), pelo namorado da sogra, durante a festa de Natal em sua casa no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Segundo o delegado Carlos Caetano Júnior, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a confusão começou por volta das 4h30, quando todos estavam embriagados e teve uma discussão entre a vítima e a mulher dele. Os familiares intervieram na briga e o namorado da sogra do norte-americano esfaqueou a vítima. Ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local do crime mas a vítima morreu na hora.

O autor do crime é um serralheiro de 32 anos, que fugiu e foi preso perto de Trindade, onde mora. Ainda de acordo com o delegado, o serralheiro contou que interveio para defender a mulher dele que estaria sendo agredida.