Noiva do suspeito de ter matado a menina Ana Clara diz que buscou Luís Carlos após o crime

Foram sete horas de interrogatório, na manhã desta segunda-feira (6), contando detalhes dos oito meses de relacionamento com Luis Carlos Costa Gonçalves, suspeito de sequestrar e matar a menina Ana Clara Pires Camargo.

Ao delegado Kleyton Manoel Dias, chefe do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Maria Sônia Pereira da Luz contou que buscou o noivo no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG) após receber uma ligação e afirmou que não sabia do envolvimento dele com o crime. “Ela contou que ficou sabendo que ele era suspeito através de uma comadre que mostrou para ela um registro na internet por volta das 12 horas”, contou o delegado. As informações são da TV Anhanguera.

Ainda de acordo com Dias, quando Sônia ficou sabendo que Luis Carlos era o suspeito do assassinato, ela já tinha levado ele para a casa de um irmão no Setor Lorena Park, em Goiânia. No local, ele morreu em uma troca de tiros com a polícia.

À TV Anhanguera, o delegado afirmou que vai pedir a quebra do sigilo telefônico de todos os envolvidos e que o irmão de Maria Sônia também deve ser ouvido