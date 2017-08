No Setor Sul, praças abandonadas são usadas como puxadinhos particulares

Inspirado no movimento das cidades-jardim, que influenciou urbanistas principalmente na Europa a partir da década 20 do século passado, o Setor Sul tem em seu interior espaços públicos ociosos e abandonados, que se deterioram há décadas e já foram alvo de diversas promessas de reurbanização, as praças internas. A mais notável dessas iniciativas foi o Projeto Cura (cujo nome...