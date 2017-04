No Rio, idoso de 69 anos morre após tomar vacina

Secretaria Municipal de Silva Jardim, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, confirmou a morte de um morador de 69 anos por febre amarela. O homem morreu 21 dias após tomar a vacina contra a doença. De acordo com a secretaria, o idoso tomou a vacina no próprio município no dia 19 e morreu na quinta-feira, em Niterói, onde estava internado. “Os exames inici...