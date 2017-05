No dia com menos pediatra, Cais registra confusão e PM

O dia com maior redução de plantões pediátricos da última semana no Cais de Campinas foi registrado pela câmera da TV Anhanguera, no dia 24 de abril, quando a dona de casa Elizabeth dos Santos chegou a chamar a Polícia Militar para adiantar o atendimento para o neto, que havia desmaiado após bater a cabeça em um acidente doméstico.A reportagem mostrou um final de dia e uma noite d...