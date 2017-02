Ninguém apareceu para buscar o corpo do suspeito de matar a menina Ana Clara

O corpo do empresário Luís Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, suspeito de matar a menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, permanecia até a noite de ontem no Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia. Ninguém da família apareceu para buscá-lo e, segundo o advogado da namorada dele, Markson Andrade, ela já adiantou que não fará isso, pois se sentiu traída ao descobrir to...