Nexus terá de antecipar apresentação de estudo de impacto de vizinhança e de trânsito

Depois de as obras do Nexus no Setor Marista, em Goiânia, terem sido paralisadas por uma liminar e retomadas pouco mais de um mês depois, em agosto do ano passado, com o aval da Justiça, um acordo foi firmado entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a Consciente Construtora e a Prefeitura de Goiânia para que o empreendimento elabore e apresente um estudo e relatório de impacto de vizinhança e de trânsito para a região.

Assim, o juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Fabiano Aragão, extinguiu nesta terça-feira (29) a ação civil pública ambiental contra o Nexus Shopping & Business e homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Ficou determinada, portanto, a apresentação antecipada dos resultados dos estudos durante a construção. No caso do impacto na vizinhança, o material complementar - já que um preliminar já havia sido exibido, deve ser apresentado em seis meses.

O estudo do impacto no trânsito deve ser antecipado e tem um prazo de oito meses para ser concluído. “O empreendimento só vai funcionar depois de apresentar os relatórios. Na sequência, a Prefeitura tem um prazo de 90 dias para apreciar todo o material e definir todas as medidas mitigatórias para realizar, em seguida, novas audiências públicas”, afirma o promotor de Justiça Juliano de Barros Araújo, titular da 15ª Promotoria de Goiânia.

O advogado da Consciente Construtora, Felipe Melazzo, destaca que as medidas compensatórias poderão ser tomadas até o fim da construção, que tem prazo para acabar em 2020. “A discussão não era se a gente estava cumprindo a lei ou não. O que estava sendo discutida era a própria lei, que nós estamos seguindo. Nós já tínhamos apresentado um estudo prévio de impacto de vizinhança para a SMT, que aprovou. Assim, nós fomos tomando as atitudes de acordo com os pedidos da Prefeitura”, defendeu. “Conforme determina atual legislação vigente, o relatório do impacto de trânsito deveria ser apresentado somente ao final da obra do empreendimento, mas nos comprometemos a apresentar antes”, completa.

O advogado cita como exemplo a criação de uma área exclusiva para caminhões, para carga e descarga, de 500 metros², um estacionamento para ônibus, já que o local contará com um hotel, um estacionamento com 1.738 vagas e uma cauda de desaceleração para 22 veículos. “Na época a SMT aprovou e levou para a Prefeitura, que validou o alvará de construção”, diz.

A reportagem do POPULAR tentou contato com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), mas, até o fechamento da matéria, a pasta não se pronunciou sobre o assunto.

Esfera criminal

Além da esfera administrativa, em relação ao TAC firmado com o MP-GO, o promotor de Justiça Juliano de Barros Araújo também conduz um processo no âmbito criminal em relação ao Nexus.

O promotor solicitou à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) uma investigação para apurar possíveis fraudes em assinaturas da pesquisa de opinião do estudo de impacto de vizinhança e os investigadores chegaram à conclusão, com base em uma perícia feita em todos os 278 formulários, que 37 assinaturas podem ter sido feitas por uma mesma pessoa. “Estamos em fase final de averiguação do uso de documento falso para licenciamento e, se for constatado o crime, será apresentada uma denúncia contra o grupo de investidores”, afirma o promotor.

Em reportagem publicada na edição do POPULAR do dia 19 de julho, o então responsável pela Construtora Milão na época da elaboração do estudo, o engenheiro civil Mário Rassi disse que os formulários de pesquisa de opinião podem ser assinados por quem realiza as entrevistas. “Tem gente que não gosta de assinar. Coloca os dados e depois não quer assinar”, pontuou. De acordo com ele, a prática não é proibida pela Prefeitura.

Em entrevista, o advogado da Consciente JFG Incorporações Helder Paiva justificou dizendo que conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a identificação do entrevistado macula o resultado da pesquisa. Assim, a empresa poderia ter colocado a assinatura do entrevistador, conforme o advogado. “A fé dele que vale”, disse.

Ele afirmou que a pesquisa de opinião, de qualquer forma, não influencia na autorização da Prefeitura para o início das obras. Paiva pontuou que o resultado na pesquisa é usado pela gestão municipal para pensar em medidas mitigadoras, e não para autorizar a obra.

“Para nós, é irrelevante (a possibilidade de fraude). Mesmo se comprovado, é irrelevante. Se, por exemplo, 100% (das entrevistas) apontarem contra (a obra), não a invalida.”

Ele diz, ainda, que muitas das entrevistas que seriam apontadas como fraudadas são contrárias ao empreendimento. “Por que eu iria falsificar assinatura de algo que vai contra? Será que eu não iria falsificar o resultado? É tão ilógico que beira a estupidez”, disse.

Segundo Paiva, o número ultrapassa pelo menos em 80 a quantia de formulários a mais que o mínimo exigido pela Prefeitura. Por isso, conforme advogado, se houve problema em algum deles, basta dispensá-los. “Rasga e joga fora. Isso é irrelevante, porque está sobrando entrevista”, disse. E completou: “A menina (entrevistadora) que queria mostrar serviço, porque ela ganha em cima de cada entrevista. Quem ela entrevistou não quis assinar, ela foi lá e botou a assinatura. O que isso tem a ver com o empreendimento?”.