Nerópolis aprova nova organização

O prefeito de Nerópolis, Gil Tavares (PRB), afirma que já vem discutindo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) a criação de linhas internas no município e isso vem sendo impedido justamente por ter a rede metropolitana e a tarifa única. Mesmo que se possa ter aumento no valor da tarifa para o deslocamento até a capital, Tavares apoia a medida....