Nem terreno público escapa de flanelinhas

Além de monopolizarem vagas públicas de estacionamento pela cidade, cuidadores de carro não regularizados, os flanelinhas, estão se apropriando de áreas públicas e particulares ainda sem construções para uso de estacionamentos clandestinos. Empresários do ramo reclamam da falta de fiscalização e também de prejuízo financeiro. Flanelinhas ocupam terreno do Município, c...