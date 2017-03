Natural do Maranhão, motorista assassinado atuava há 9 meses na Uber em Goiânia

O corpo do motorista da Uber assassinado na madrugada desta quinta-feira (9) foi identificado como Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32 anos. Ele foi rendido ao atender uma chamada no Setor Universitário.

De acordo com informações da TV Anhanguera, Antônio era do Maranhão, já foi motorista de ônibus e estava trabalhando como motorista do aplicativo há nove meses em Goiânia.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o cadáver possui perfurações feitas com faca. Os peritos aguardam a documentação para liberar o corpo de Antônio, que será enterrado no Maranhão.

Motoristas da Uber estão concentrados em frente ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e aguardam a chegada do corpo de Antônio para iniciar uma carreata em homenagem ao colega. Na manhã de hoje (9), eles protestaram na porta da Delegacia de Homicídios por mais segurança.

Entenda o caso

Antônio foi abordado e rendido por assaltantes na Praça Universitária ao atender uma chamada de corrida. Os bandidos abandonaram o motorista e fugiram com o carro roubado para Senador Canedo. A Guarda Civil conseguiu abordá-los após receber uma denúncia de que os suspeitos dirigiam em alta velocidade, assustando os moradores.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e contou aos guardas onde tinham abandonado a vítima. Ele disse ainda que receberia uma quantia de R$ 500 para cometer o crime. A Guarda encontrou documentos e garrafas de bebidas dentro do carro. O outro assaltante segue foragido.