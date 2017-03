Nascer Cidadão tem dificuldade

A situação vivenciada no Hospital e Maternidade Dona Iris se repete na Maternidade Nascer Cidadão, no Jardim Curitiba 3, na Região Noroeste de Goiânia, que teria verba suficiente para se manter, no máximo, pelos próximos 30 dias. É o que informa o presidente da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), José Antônio de Morais...