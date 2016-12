Nas ruas, população reclama de problema

Nas ruas da capital os moradores relatam problemas com falta da coleta seletiva. O POPULAR percorreu os setores Jardim América, El Dourado, Jardim Atlântico, Vila Mauá e Parque Amazonas e o problema é o mesmo. Lixos esparramados pela calçada e transbordando nas lixeiras. O autônomo, Isaias Antunes, de 32 anos, mora na Avenida Rio Negro, no Parque Amazonas, e conta que a c...