Namorada do suspeito de ter matado a menina Ana Clara nega veementemente envolvimento com o crime

A namorada de Luis Carlos Costa Gonçalves, suspeito de sequestrar e matar a menina Ana Clara Pires Camargo, presta depoimento ao delegado Kleiton Manoel, chefe do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), no complexo de Delegacias Especializadas na Cidade Jardim, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (6).

Em entrevista à TV Anhanguera, Kleiton contou que a Sônia Pereira da Luz disse que buscou Luís Carlos no Campus Universitário e nega veementemente que sabia que ele estava envolvido no crime. “Ela contou que ficou sabendo que ele era suspeito através de uma comadre que mostrou para ela um registro na internet por volta das 12h”, contou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, quando Sônia ficou sabendo que Luís era o suspeito do crime, ela já tinha levado ele para a casa de um irmão no Setor Lorena Park, em Goiânia. No local, Luis Carlos morreu em uma troca de tiros com a polícia.

Outro crime

O homem que arquitetou a abordagem, o suposto abuso sexual e a tentativa de ocultação do cadáver de Ana Clara, utilizando-se de fogo e soda cáustica, pode, também, ser o mesmo que teria matado a costureira Nayara Saraiva Barra, 22, cujo sumiço ocorreu em janeiro deste ano.

As condições similares, o modo de agir e de abordar, provavelmente com um carro prata, e a maneira como o corpo foi encontrado, jogado numa mata no dia 19 de janeiro, no Setor Estrela Dalva, Região Noroeste da capital, levam a polícia a considerar tal possibilidade.

A morte de Luís deixou muitas perguntas sem respostas e inviabilizando até mesmo alguns pontos da investigação. Não menos incisivos, porém, são os questionamentos que agora afligem aqueles que conviviam com o maranhense, natural de Presidente Dutra, cidade a 361 quilômetros de São Luís (MA), e nunca levantaram suspeitas. Ele estava noivo e dizia para todos que se casaria até o final deste ano. A noiva e a família acreditam, agora, que ela poderia ser a próxima vítima.

O delegado que apura o caso Ana Clara, do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Kleyton Manoel Dias, pondera que pouco pode ser dito sobre Gonçalves, além do fato de que ele matou cruelmente a garota, trabalhava, tinha uma casa no Residencial Orlando de Morais, ao lado do bairro onde mora a família da menina, e não possuía, até então, nenhuma ocorrência registrada contra ele. “Para além disso, eu precisaria tê-lo ouvido para dizer com mais segurança”, diz, referindo-se ao perfil psicológico e comportamental do suspeito.