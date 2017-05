Nada de churrasco! Homem diz ter furtado cerveja e picanha para ‘desabafar as mágoas’

Um homem afirmou ter furtado um supermercado na Região Metropolitana de Vitória (ES) para “desabafar as mágoas” por estar desempregado. O suspeito de 40 anos teria levado picanha, linguiça, queijo e cerveja, como se organizasse um churrasco ou uma festa. O caso aconteceu na última quarta-feira (17). As informações são do jornal Folha Vitória.

Os funcionários teriam desconfiado da atitude do homem após ele ter tomado alguns latões de cerveja ainda dentro do estabelecimento. Ele teria ainda tentado pagar alguns produtos com cartões de créditos em nome de pessoas diferentes, nenhum autorizado.

O suspeito passou por revista de seguranças que encontraram dentro da calça do homem uma peça de picanha e um pacote de linguiça. Ele confirmou também ter escondido diversos produtos no banheiro com o objetivo de retornar para buscar. A Polícia Militar (PM) local foi acionada.

“Eu não iria fazer churrasco. Inclusive, uma das coisas colocaram lá, uma peça de picanha. Eu peguei picanha, queijo, um negócio de bom ar, linguiça e tomei dois latões de cerveja. Achei que não iam me pegar e fiz porque precisei. A cerveja foi para desabafar as mágoas, pois estou desempregado”, confessou, conforme o jornal.

O suspeito foi autuado por furto e transferido para um centro de detenção na quinta-feira (18).