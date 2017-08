Na véspera de completar 100 dias sem chuva, Goiânia bate novo recorde de temperatura em 2017

Lá se vão 99 dias sem chuva em Goiânia. Para completar o quadro, um novo recorde de temperatura em 2017. Os termômetros marcaram 36,6°C nesta quarta-feira (30) na capital. Já a umidade relativa do ar bateu os 11%, que coloca o município em estado de emergência. As informações são da chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás e Tocantins, Elizabete Alves Ferreira.

Segundo Elizabete, somente no final de semana as condições climáticas devem melhorar um pouco. “Deveremos sair do estado de emergência para um estado de alerta, que é quando a umidade relativa do ar fica entre 12% e 20%”, explica.

O calorão e o tempo seco estão relacionados a uma grande massa de ar seco que predomina sobre todo o interior do País e tem bloqueado o avanço de novas frentes frias. “Por isso a previsão não deve mudar muito por um bom tempo”.

Contudo, ainda de acordo com a chefe do Inmet, é provável que durante o mês de setembro, principalmente na segunda quinzena, a chuva pode aparecer timidamente. “A média de chuva para o mês é de 45 milímetros. Provavelmente teremos chuvas isoladas no Estado o que, momentaneamente, melhoram um pouco as condições. Agora o período chuvoso mesmo ocorre apenas no final de outubro”, relata.