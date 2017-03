Número de mortes em rodovias estaduais triplica no Carnaval

No feriado de Carnaval deste ano, na comparação com 2016, foram registradas nove mortes nas rodovias estaduais que cortam Goiás. Isso representa um número três vezes maior que o do ano passado, quando foram registrados três óbitos. Os dados foram repassados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã desta quarta-feira (1º) em coletiva de imprensa. A operação de fiscalização ocorreu entre o início da sexta-feira passada até o fim da noite de ontem.

Chamou a atenção, ainda, que essas mortes sobrevieram de sete acidentes fatais, contra três durante o Carnaval do ano passado. Para o comandante do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), coronel Vitor Hugo Benevides, o período chuvoso contribuiu para a violência no trânsito. Mesmo assim, a principal causa dos óbitos, assim como os acidentes, segundo ele, intercorreu da irresponsabilidade dos condutores.

Houve, porém, uma diminuição no número de acidentes com vítimas – 28 contra 40. Sem vítimas foram registradas 32, contra 29 no ano imediatamente anterior. No balanço o comandante Vitor Hugo Benevides afirma que foram lavradas 26.709 autuações nesse feriado, “um aumento de 343% na comparação com o ano passado”.