Número de acidentes cai, mas infrações aumentam em Goiás

O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta segunda-feira (2), evidencia uma situação controversa. Embora os números totais de acidentes, feridos e mortes em 2016, na comparação com o ano anterior, tenham diminuído, o de infrações, por outro lado, aumentaram.

Se em 2015, por exemplo, 4.808 acidentes foram registrados, no ano passado ocorreram 3.715 (- 22%) no Estado, com exceção do entorno de Brasília. Consequentemente menos pessoas ficaram feridas - 3.553 (2015) e 3137 (2016), queda de 11% - e menos mortes também foram computadas – 264 (2015) e 248 (2016), recuo de 6%.

Outro ponto positivo é que a quantidade de pessoas conduzindo veículos após ingerir álcool também diminuiu. Foram flagradas 2.301 em 2015 enquanto que, em 2016, 1.755.

Já o total de infrações, entretanto, aumentou. Passou de 144.107 computadas contra 149.749 em 2016.

Mesmo com a queda no número de acidentes e mortes, a PRF avalia 2016 como um ano de “muita violência no trânsito”.

Final de ano

Mesmo com o incremento no fluxo de veículos, em torno de 30% a mais que os dias normais, o último final de semana de 2016 não registrou grande número de acidentes. No total, foram registrados 20 acidentes, que deixaram 12 pessoas feridas e uma morte.

Segundo a PRF, não é possível comparar com o mesmo período de 2015, pois o "Ano Novo" foi comemorado em uma terça-feira, o que gerou um feriado prolongado. “Podemos, contudo, comparar com o final de semana do Natal e perceber uma considerável queda no número de acidentes. No Natal de 2016 foram registrados 35 acidentes, que deixaram 33 pessoas feridas e 4 vítimas fatais”, relata.

Na avaliação dos policiais rodoviários federais esses números demonstram uma “tomada de consciência por parte dos condutores e também a importância da fiscalização já que a PRF realizou quase 2800 abordagens a veículos, o que gerou quase 2 mil notificações. Além disso, foram realizados mais de 1100 testes de etilômetro, sendo que 31 pessoas conduziam o veículo embriagados”.

O inspetor da PRF, Fabrício Rosa, atribui a queda à maior fiscalização. “Em 2016 aconteceram muitas festas e eventos às margens das rodovias e a PRF fez muitas operações específicas nestes eventos. Além disso, houve maior fiscalização em geral, especialmente com os radares e bafômetros”, avalia.