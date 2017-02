“Não queria que ele morresse”, diz avó materna de Ana Clara

“Eu não queria que isso tivesse acontecido, que ele tivesse morrido. Ele não sofreu.” É assim que se sente Asmirina Pires Rodrigues, de 45 anos, avó materna de Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, em relação ao suspeito de ter assassinado a criança. Luis Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos. O homem apontado como autor do crime foi morto ontem à tarde em confronto com a Polícia Militar (PM), segundo informações da corporação.

Ontem à noite, enquanto a porta da casa da família de Ana Clara estava cheia de vizinhos e amigos, a maioria dos familiares permanecia dentro da casa. Asmirina, no entanto, andava com um olhar desolado, para dentro e para fora da residência. À reportagem, a avó de Ana Clara disse que não gostou do que ocorreu com o suspeito de ter matado sua neta. “Queria que ele tivesse sofrido. Agora ele não vai pagar. Não sofreu nada”, disse.

O corpo da estudante, que estava desaparecida desde a última sexta-feira, foi encontrado ontem pela manhã, em Santo Antônio de Goiás. “Ninguém tem noção do nosso sofrimento”, disse Asmirina, enquanto caminhava na rua da casa onde a neta vivia, no Setor Antônio Carlos Pires.

Aos prantos, ela se lembrava de quanto Ana Clara era amorosa e a quantidade de cartinhas que fazia para a avó. “Quantas vezes eu ouvi ela falando ‘vovó, eu te amo’. Quantas vezes”, disse. Enquanto assistia à televisão em uma mercearia próxima da casa, Asmirina chorava e dizia que nunca mais veria o rosto da pequena Ana Clara. “Olha lá, que coisa mais linda. Olha o rostinho dela. Nunca mais vou ver essa carinha. Que tristeza, meu Jesus.”

Asmirina contou que a filha, Glauciane Pires Silva, estava completamente sem chão. Familiares e amigos explicavam que a mulher passou o dia sob efeito de remédios depois que recebeu a notícia da morte da filha.

A avó, que mora em Palmeiras de Goiás, cita uma das visitas que a criança fez, quando, no dia em que ela foi embora, resolveu colar adesivos em uma porteira da chácara da família. Na ocasião, Asmirina lembra que a neta disse: “eu vou embora e isso aqui nunca é para tirar”. Os adesivos, segundo a avó, estão exatamente onde foram deixados.

Asmirina se lembra ainda que a neta amava bolos de aniversário. Em qualquer festa, não interessava de quem fosse, ela tinha que cortar o bolo.

ANIVERSÁRIO

Amigos da família, inclusive, organizavam uma festa de aniversário que fariam no bairro quando Ana Clara voltasse. A vendedora Franciele Pessoa de Souza, de 28 anos, mora na região e disse que a população do bairro estava preparando a festa. Ana Clara já havia ganhado três bolos. “Íamos fazer a festa na rua, para todo mundo ir”, disse a mulher.

A avó, que foi ao local onde o corpo de Ana Clara foi encontrado, lembrava do sinal no chão de onde a criança foi deixada. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte da estudante foi traumatismo craniano. Foram feitos ainda exame para analisar se houve violência sexual. O corpo está sendo velado desde ontem à noite na Escola Municipal Orlando de Morais, onde Ana Clara estudava, e será enterrado no cemitério Vale do Cerrado, na capital.