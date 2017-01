‘Não posso nem me mexer”, disse a empresária em áudio que morreu após lipo em Goiânia

"O ruim é que eu não posso nem me mexer na cama e vomitei umas 20 vezes", esse trecho é parte de um diálogo entre Michelle de Souza Pires, de 30 anos, e sua mãe Cleide Souza, logo após as cirurgias plásticas de abdominoplastia e lipoaspiração pela qual a empresária se submeteu em novembro de 2016, em Goiânia. Michelle morreu 48 horas após os procedimentos, vítima de um tromboembolismo pulmonar, segundo a certidão de óbito.

Os áudios e um vídeo, no qual a empresária aparece com vários hematomas e não consegue mais falar, foram entregues por Cleide ao delgado responsável pelo caso, Manoel Borges, durante depoimento no 13º Distrito Policial, em Goiânia, nessa terça-feira (3).

A mãe da empresária acredita que a morte de Michelle poderia ter sido evitada caso o médico Pablo Rassi tivesse atendido as ligações da família. “Acho que houve negligência na parte dele (médico) estar em contato com ela. Nós tentamos ligar por várias vezes para ele e ele não atendeu ao telefone”, afirmou.

Michelle morava em Morrinhos e veio até Goiânia para se submeter aos procedimentos no Hospital Buriti. Assim que recebeu alta, a empresária foi para o apartamento da ex-sogra, Maria Clara Pires, na Avenida Paranaíba, no setor Central, onde passou mal, não resistiu as fortes dores e morreu.

Segundo a ex-sogra da vítima, ela saiu do centro cirúrgico às 20h de sexta-feira (25), foi liberada às 13h de sábado (26) e morreu por volta das 5h de domingo (27).

A polícia já ouviu também o médico Pablo Rassi. Em depoimento, ele contou que a cirurgia transcorreu dentro da normalidade sem alterações.