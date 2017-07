Mutirama terá novo tipo de manutenção

A Prefeitura de Goiânia pretende em no máximo um mês finalizar a vistoria em todos os brinquedos do Parque Mutirama e desenvolver um novo protocolo de segurança, com novas orientações para manutenção dos equipamentos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (27), um dia após o acidente no brinquedo Twister que deixou 11 feridos. O parque continua fechado enquanto são fe...