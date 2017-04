Mutirão contra o Aedes pretende recolher cerca de 25 mil pneus em Aparecida de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, através da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental, promove a partir desta segunda-feira (24) uma mega ação de recolhimento de pneus. A mobilização tem o intuito de retirar de circulação o maior número do material reciclável das ruas, ilhas, lotes baldios e evitar que esses objetos se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o coordenador de Vigilância Ambiental, Iron Pereira, o aumento no acúmulo deste tipo de material nos dias de hoje é inevitável. Ele ressalta, porém, a necessidade da conscientização da população.

“Sabemos que a frota de veículos na cidade e região é grande e se renova o tempo todo, portanto, sempre haverá acúmulo de pneus velhos, isso é natural. A questão é como e onde esses pneus estão sendo descartados. A conscientização da população, evitando o acúmulo desses objetos sem necessidade, é muito importante no combate ao mosquito Aedes aegypti”, afirmou o secretário.

Foram designados 60 servidores para a coleta e manejo dos pneus e a ação se estenderá até terça-feira (25). A expectativa é recolher cerca de 25 mil itens. Todos os pneus recolhidos serão encaminhados para o Centro Cultura e Lazer José Barroso e levados, posteriormente, para uma empresa de reciclagem.

Quem quiser participar e contribuir com a iniciativa pode fazer a entrega diretamente no centro do lazer ou através de denúncias pelos números do Disque Dengue: 0800 646 25 00 e 3545-4819. Ao entrar em contato, basta informar o endereço para que os agentes da Vigilância Sanitária realizem a coleta dos pneus.