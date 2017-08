Mulheres são condenadas por furtar loja no Shopping Flamboyant

Duas mulheres foram condenadas por furtar uma loja no Shopping Flamboyant, em Goiânia. Elas utilizaram um alicate para retirar as etiquetas magnéticas das roupas, enquanto estavam no provador, e esconderam as peças dentro das bolsas. O prejuízo do lojista foi de cerca de R$ 800. A sentença é do juiz Rogério Carvalho Pinheiro, da 8ª Vara Criminal, que impôs reclusão de três anos.

Porém, ambas confessaram espontaneamente o crime e, assim, o magistrado diminuiu a pena em seis meses, totalizando dois anos e seis meses, a serem cumpridos em regime aberto.

Segundo a denúncia, as mulheres estavam passeando no shopping no dia 16 de novembro de 2011. Ao entrarem na loja, perceberam que não havia, no momento, nenhum funcionário para fazer o controle da entrada e saída de peças do provador.

Uma das acusadas, que trabalhava como artesã, estava com um alicate na bolsa e, assim, conseguiu remover das peças os lacres que acionariam o alarme. Foram levadas calças, vestidos e blusas.

Após saírem do shopping, as mulheres esconderam o produto do furto dentro do porta-malas e seguiram para o supermercado em frente. No local, um funcionário desconfiou da conduta das duas e acionou a Polícia Militar. Agentes da corporação abordaram as suspeitas enquanto estavam no estacionamento e pediram para revistar o veículo. Quando perceberam as peças sem nota fiscal, entraram em contato com a gerência do estabelecimento furtado e confirmaram que não houve compra.

Na fase judicial, uma das rés, que atua como cabeleireira e tem, inclusive, um salão de beleza próprio, voltou atrás na confissão e alegou culpa exclusiva da amiga. Contudo, o magistrado considerou que o depoimento do oficial da PM que fez o flagrante e as demais provas estavam condizentes ao apontar responsabilidade de ambas na prática do delito. “As acusadas tinham instrução para propiciar maior discernimento e, portanto, suas livres adesões à prática do crime demonstram desprezo pelas normas legais e morais”, destacou o juiz.