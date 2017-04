Mulheres ligadas à Globo fazem protesto em apoio a figurinista

Funcionárias e mulheres ligadas à Rede Globo fizeram na manhã desta terça (4) um protesto em apoio à figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, que acusou de assédio o ator José Mayer no blog da Folha de S.Paulo #AgoraÉQueSãoElas.

As mulheres estão se mobilizando para trabalhar usando camisetas com a frase "Mexeu com uma, mexeu com todas". O protesto também acontece em redes sociais, com uma postagem em massa de fotos da camiseta.

Artistas como Camila Pitanga, Fernanda Lima, Astrid Fontenelle e Cissa Guimarães já aderiram.

Funcionárias da Globo fizeram reuniões nos últimos dias para discutir assédio. Os encontros foram organizados por um grupo que reúne desde camareiras até diretoras e atrizes, que foram recebidas também pelo diretor-geral Carlos Henrique Schroder.

A Globo, em nota, diz que participou das reuniões e que na última segunda (3) houve uma conversa "franca e aberta" sobre o caso com chefes da área de entretenimento. "Essa acabou sendo mais uma oportunidade para que a Globo reforce crenças de respeito à diversidade, ao ser humano, que existem na emissora há tempos."

Procurado, o ator disse que vai se posicionar sobre os protestos ainda nesta terça (4). Ele já havia negado a acusação na semana passada.

Segundo o colunista Fernando Oliveira, da Folha de S.Paulo, após as ações, a Globo decidiu que Mayer não fará a novela para a qual estava escalado, "O Sétimo Guardião". A avaliação da emissora é de que será necessário tempo fora do ar para evitar desgaste. Além disso: personagens sedutores nunca mais.

A Rede Globo ainda não comentou o afastamento.

#mexeucomumamexeucomtodas#chegadeassedio Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes) em Abr 4, 2017 às 5:59 PDT