Mulheres fazem manifestação na Praça do Bandeirante, em Goiânia

Registro da concentração do grupo na porta do Instituto Federal de Goiás

Um grupo de mulheres realiza uma manifestação, na noite desta quarta-feira (8), na Praça do Bandeirante, no cruzamento entre a Avenida Anhanguera e Avenida Goiás, no Centro da Capital. A 'Parada das Mulheres', organizada pela Frente Feminista Unitária Goiás, segue pela Avenida Anhanguera em direção à Praça Universitária.

De acordo com a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), o protesto impossibilita o tráfego de veículos no local.

Programação

O evento teve início às 15 horas, no Instituto Federal de Goiás. Às 18 horas, o grupo começou a 'Parada das Mulheres' e seguiu para 'Ato Cultural' na Praça Universitária.