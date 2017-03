Mulheres de detentos pulam cerca de presídio para realizar visita em Aparecida de Goiânia

Cinco mulheres invadiram a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto para visitar presos na tarde do último domingo, 19, em Aparecida de Goiânia. Elas alegaram não ter senhas para a visita dominical, que devem ser retiradas toda semana em unidades do Vapt Vupt ou pela internet, conforme norma da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap).

Familiares de detentos ouvidos pela reportagem contam que critérios para visitas íntimas se tornaram mais rígidos após mudança do diretor da unidade prisional. Antes, mulheres de presos que não tinham união estável conseguiriam realizar as visitas.

O Semiaberto teve resgate de detento, princípio de rebelião e fugas nas duas últimas semanas. No dia 13, o pedreiro Clemilton Carvalho de Abreu, que cumpria pena por roubo, foi morto durante uma fuga. Um dos principais motivos para a revolta dos presos foi a ativação de bloqueadores de celular.

Sobre a invasão das mulheres, a Seap informou que elas foram contidas na saída da unidade, prestaram esclarecimentos e foram liberadas.