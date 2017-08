Mulher traída é processada pela amante do marido

Um caso em Apucarana, no Paraná, tem dado o que falar entre os moradores da cidade. Após descobrir a traição do marido, uma mulher (que não teve sua identidade revelada) quis se vingar do companheiro e da amante distribuindo panfletos com as conversas trocadas pelos dois.

Nos folhetos, as palavras "Procuro homem casado" chamavam a atenção dos pedestres da cidade. Segundo o Yahoo Notícias, a mulher ainda contratou um carro para distribuir os papéis na frente da faculdade onde a amante estudava Direito, o que fez com que a jovem deixasse de frequentar as aulas devido à polêmica.

No entanto, a moça que teria se envolvido com o homem casado procurou a Polícia Civil da cidade e está processando a mulher traída, que pode responder criminalmente por injúria e difamação, além de ter que pagar indenização na esfera cívil.

Ainda de acordo com o Yahoo Notícias, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal e o delegado José Aparecido Jacovó, chefe da 17ª Subdivisão Policial, afirmou que o juiz deve determinar uma pena menor, como o pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários.

Fonte: Jornal Daqui