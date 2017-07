Mulher tenta se jogar de prédio e bombeiros evitam tragédia; vídeo 🎥

Uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros evitou que uma mulher de 28 anos se jogasse da janela de um prédio localizado na Avenida do Contorno, no Núcleo Bandeirante, em Brasília, no Distrito Federal. O caso ocorreu na tarde do último domingo (23) e foi filmado por vizinhos do edifício.

As imagens mostram a mulher sentada na janela do prédio, a uma altura de 10 metros do chão. Pessoas que acompanhavam a situação tentavam fazer com que ela desistisse de se jogar. De acordo com conhecidos, ela enfrenta problemas psiquiátricos.

O resgate foi feito após os membros da corporação subirem até a cobertura do prédio e descerem pela parede. Confira no vídeo abaixo:

Caso você esteja enfrentando problemas com depressão, procure ajuda no Centro de Valorização à Vida (CVV) pelo telefone 3223-4041 ou ligue também no 141.