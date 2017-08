Mulher tenta 'roubar' criança para continuar farsa e se vingar do ex

Bufê contratado e convites distribuídos. Tudo transcorria dentro do esperado para uma festa de aniversário infantil. No entanto, o que seria um momento de comemoração e alegria terminou em barraco e na descoberta de uma falsa gravidez na zona sul de Ribeirão Preto, São Paulo, no último dia 11 de julho.

A gerente do bufê, Marjorie Cristine Evangelista, contou que Pâmela Serveli procurou o local uma semana antes do aniversário e contratou uma festa para 50 pessoas no valor de R$3 mil. Este valor dava direito a salgadinhos, doces, bolo, refrigerante, suco, cerveja, decoração temática, brindes e convites. Pâmela abriu mão deste último item e os providenciou por conta própria.

No entanto, a confirmação da festa só ocorreu na véspera do evento quando Pâmela deixou um cheque. Na manhã da festa, a mulher tentou cancelar o evento alegando que não teria condições de pagar a festa. Mas às 14 horas, ela foi até o bufê e com um cartão de crédito de um familiar parcelou o valor em 12 vezes e pegou o cheque.

Em entrevista ao G1 de Ribeirão Preto e Franca, Marjorie afirma que perguntou sobre a criança a Pâmela, mas ela contou que Laura, como ela chamava a menina, estava na escolinha porque ela trabalha.

Por volta das 20h, os convidados começaram a chegar. Pâmela chegou após as 21h e sem a aniversariante. Ao ser questionada, a mulher contou que Laura estava com o avô e que provavelmente não iria comparecer na festa. Marjorie relata que Pâmela estava nervosa, pois tinha acabado de receber uma intimação judicial para que comprovasse a existência da criança.

Quase no final da festa começou uma confusão do lado de fora do bufê entre Pâmela, sua mãe e três mulheres que não tinham sido convidadas. Os convidados deixaram o salão e foram ver o que estava acontecendo. Uma das mulheres contou que tem uma filha chamada Laura e que três pessoas teriam tentado levar a menina da sua casa.

Já os funcionários do estabelecimento precisaram intervir na confusão e evitar que Pâmela fosse agredida. A Polícia Militar foi acionada e a mulher foi levada para a delegacia.

Toda essa confusão acabou por desmascarar a farsa de uma falsa gravidez inventada por Pâmela após terminar um relacionamento em 2015. O ex da mulher, o motorista Victor Guerino Sedassare, contou que Pâmela não aceitava o fim do relacionamento e um tempo após um encontro ela contou que estava grávida.

A mulher apresentou um exame e conseguiu na Justiça que ele arcasse com todas as despesas da gestação. Ainda de acordo com Victor, ele e seus familiares nunca conseguiram ver a menina, mesmo após várias tentativas.

Em julho deste ano, frustrada por não conhecer a neta e desconfiada das atitudes de Pâmela, a mãe de Victor, Rosa Helena Sedassare, foi até o laboratório do exame e descobriu que o mesmo era falso.

Após toda a farsa ser descoberta, Victor acredita que Pâmela fez tudo por vingança por não aceitar o término do relacionamento em 2015.

A Polícia Civil investiga o caso.