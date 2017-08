Mulher tem 50% do corpo queimado após discutir com marido em Valparaíso de Goiás

Catarino José de Souza Neto, de 39 anos, foi preso, na última terça-feira (1º), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de atear fogo na esposa após uma discussão.

Segundo informações do G1 Goiás, Eliane Souza dos Santos, de 35 anos, teve cerca de 50% do corpo queimado e está internada em estado grave, porém estável, no Hospital Regional de Brasília.

A delegada responsável pelo caso, Isis Leal, relatou que a própria vítima denunciou o marido. “Vizinhos relataram que ouviam discussões dos dois como casal normal, sem nenhum crime ocorrendo. [Na ocasião] eles estavam embriagados, discutindo. Quando a polícia chegou a própria vítima falou ele tinha colocado fogo nela”, afirmou à TV Anhanguera.

O caso será investigado.