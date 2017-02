Mulher sequestra bebê de um mês, tenta fugir para o Maranhão, mas é presa

Francisca das Chagas foi presa por subtração de incapaz após tentar sequestrar um bebê de um mês em Samambaia, no entorno do Distrito Federal. O crime é inafiançável.

A mãe da menina, Alessandra Ferreira, 34 anos, contou que tinha o costume de deixar a filha aos cuidados de Francisca. Na terça-feira (7), ela deixou a recém-nascida com a suspeita e foi até o Hospital Regional de Samambaia (HRSAM) resolver detalhes da certidão de nascimento.

Assim que retornou, cerca de uma hora depois, Alessandra foi até o apartamento da suspeita, chamou, mas ninguém atendeu. Através de uma janela, ela viu em um dos cômodos, uma cama e em cima algo que parecia um bebê.

A mãe da criança lembrou que a suspeita tinha comentado sobre uma viagem que faria para o Maranhão e foi até a casa de uma irmã de Francisca. As duas retornaram ao apartamento, conseguiram entrar e perceberam que em cima da cama estavam roupas enroladas simulando um bebê.

Ainda no apartamento as duas perceberam que Francisca tinha levado roupas e malas e com isso começaram a procurar a suspeita pela região. A mulher foi encontrada em um terminal rodoviário e levada para a 26ª Delegacia de Polícia.

Na delegacia, a mala foi aberta e dentro tinham roupas de bebê. Francisca contou que foi até o terminal rodoviário para saber o valor da passagem para o Maranhão, mas passou mal. A intenção era ir até o outro Estado para reatar o casamento. Ela afirmou ainda que criou laços com o bebê, mas que não pretendia levá-la sem o consentimento de Alessandra.