Mulher se confunde com marchas de carro e destrói fachada de agência bancária

Um carro desgovernado invadiu uma agência bancária no final da manhã deste domingo (22) na Zona Sul de Teresina, no Piauí. Testemunhas contaram que um casal foi até o banco e ao retornar ao carro, uma picape de cor branca, a mulher assumiu a direção. A motorista teria se confundido com as marchas e perdeu a direção. O veículo invadiu a agência, quebrou a vitrine e danificou toda a fachada do local.

A Polícia Militar foi acionada pelo sistema de segurança bancário e foi até o local. Nenhum caixa eletrônico foi danificado e o autoatendimento funcionou normalmente sem que o prédio fosse isolado.

Ainda não há informações sobre a identidade do casal envolvido no acidente.