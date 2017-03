Mulher registra queixa contra senador por lesão corporal e injúria

A mulher do senador Lasier Martins (PSD) registrou queixa contra o marido na última terça-feira (28), na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brasília. A jornalista Janice dos Santos, de 38 anos, diz ter sido agredida durante uma discussão e acusa o parlamentar de lesão corporal e injúria.

A vítima prestou depoimento acompanhada da empregada doméstica da residência do casal. Segundo ela, a funcionária presenciou a cena e será testemunha do caso.

A Polícia Civil não revelou detalhes da acusação, alegando que o processo está sendo trabalhado sob sigilo. Por meio de comunicado à imprensa, a polícia informou que o procedimento policial foi encaminhado ao Superior Tribunal Federal (STF), já que o senador acusado tem direito a foro privilegiado na Justiça.

O parlamentar nega as acusações e afirma que está em processo de separação da mulher, com quem é casado há cinco anos.

Por meio de nota à imprensa, a assessoria de Lasier Martins informou que ele está "triste" com o acontecimento e que aguarda o andamento do processo judicial, no qual apresentará provas de sua inocência.

Polêmica

O casal já havia se envolvido em outras polêmicas. Em 2014, quando Lasier era pré-candidato ao Senado, a sua esposa Janice foi nomeada para um cargo comissionado no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida, à época, por um companheiro de partido do marido.

Com salário bruto de R$ 12 mil, ela ocupava uma função que recebia o terceiro nível mais alto de remuneração no legislativo gaúcho. Janice acabou exonerada cerca de um mês após o caso vir a público.

Choque

Antes de entrar para a vida política, Lasier Martins ganhou fama após um vídeo em que aparece levando um choque. Durante uma transmissão ao vivo da Festa da Uva, o comunicador encostou em uma parreira energizada e foi eletrocutado, Lasier chegou a cair no chão. A cena foi ao ar no ano de 2000.

O vídeo está disponível no canal Francisco Antunes do YouTube desde 2006 e já foi visto mais de 4 milhões de vezes. Assista: