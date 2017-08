É regular o estado de saúde da mulher que sofreu um acidente no parque Mutirama no dia 26 do mês passado.

Segundo o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), a vítima de 56 anos está internada em um leito da enfermaria e respira sem a ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta.

O acidente aconteceu quando um brinquedo giratório, conhecido como Twister, caiu enquanto estava em funcionamento. A mulher teve ferimentos graves na perna.