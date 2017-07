Mulher que teve fratura na perna após acidente no Mutirama está internada em estado grave no Hugo

Atualizada às 22h09 - 26/07/2017

As 11 vítimas* do acidente com o brinquedo giratório Twister dentro do Parque Mutirama, em Goiânia, no início da tarde desta quarta-feira (26) foram encaminhadas para cinco unidades hospitalares da capital**.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, os únicos dois adultos envolvidos no acidente foram levados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Uma criança de 9 anos também foi encaminhada ao local.

Os outros oito feridos no incidente - todos menores - receberam atendimento de viaturas da corporação e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), a Unidade de Pronto Atendimento da Região Noroeste, no Jardim Curitiba e ao Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) do Setor Campinas.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Patrick Nowak, contou à rádio CBN Goiânia que há a suspeita de ruptura no motor central do Twister. Algumas das vítimas foram ejetadas do brinquedo.

Confira a relação dos feridos, as idades e as unidades hospitalares em que eles estão:

Hugo:

Mulher não identificada, 50 anos - fratura exposta nas duas pernas; passou por cirurgia, tem estado de saúde considerado grave e não precisará amputar o membro inferior esquerdo, que ficou mais danificado.

Hebert Calhau Júnior, 49 anos

L. G. T., garota de 9 anos

Hugol:

V. F. G. da R., garota de 17 anos - segue na emergência, respira sem a ajuda de aparelhos e tem o estado de saúde estável e regular

P. H. A. do N., garoto de 17 anos - segue na emergência, respira sem a ajuda de aparelhos e tem o estado de saúde estável e regular

Crof:

M. C. de A. V., garota de 14 anos - fratura na bacia

I .A. M., garoto de 14 anos

S. E. de S. S., garota de 15 anos

UPA Noroeste:

J. C. V. A., garoto de 12 anos - fratura no calcanho, foi encaminhado ao Crof

Cais Campinas:

A. C. V. da S., garota de 12 anos

B. A. C., garota de 11 anos

*Há uma divergência entre o número de feridos. O Corpo de Bombeiros confirma o atendimento de 11 vítimas, mas a Prefeitura de Goiânia diz que foram 13 pessoas feridas no incidente.

**O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) também recebeu vítimas. Duas crianças foram levadas para a unidade hospitalar após receberem os primeiros socorros no Crof.