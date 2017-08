Mulher que saiu sem pagar ficou 7h em salão de beleza

A cliente que aplicou um desfalque de R$ 2,6 mil em um salão de beleza do setor Bueno, em Goiânia, chegou 9h da manhã do dia 16 de julho e saiu apenas às 16h. Foram sete horas seguidas de procedimentos estéticos. Ao fim, a mulher foi ao banheiro para tirar o roupão, saiu, se olhou no espelho e deixou o local pela porta da frente sem pagar.

O administrador do salão, João Paulo Silva, contou que os profissionais fizeram reflexo no cabelo da cliente, aplique, hidratação e escova. “Ela tinha vindo aqui uma semana antes fazer o orçamento. Só que na volta ela deu um nome falso. Depois dela ter saído sem pagar, nós ligamos então e ela atendeu. Disse que tinha passado R$ 2 mil no cartão e pagado R$ 600 no dinheiro. Mas as imagens das câmeras mostram que em momento algum ela foi até o caixa”, disse. “Pedimos então um comprovante, e ela ainda nos enviou um falso”.

João Paulo relatou que é costume que um funcionário acompanhe os clientes até a saída como forma de cortesia. Nesse dia, no entanto, por conta da demora da mulher no banheiro, os profissionais tiveram de atender outras demandas. “A gente acredita que ela chamou um carro enquanto estava no banheiro se trocando”.

O administrador já registrou um Boletim de Ocorrência no 4º Distrito Policial (DP) de Goiânia e afirmou que só neste ano a empresa foi vítima de quatro golpes. "Mas nenhum desse montante. É um valor realmente alto”.

Investigação

O delegado Eli Oliveira, do 4° DP, informou que apura se a mesma mulher aplicou golpes em outros salões de beleza da capital, já que outras denúncias semelhantes foram feitas.

“Nós registramos um caso semelhante em que a pessoa foi aplicando golpes no mesmo sentido, deixando de pagar. Quando funcionários ligavam cobrando o serviço prestado, a pessoa fazia ameaças de morte. Nesse caso, já instauramos o procedimento contra a autora”, disse o delegado.

No outro salão, funcionários também disseram que uma mulher gastou R$ 2.500, não pagou pelo serviço, mas deixou uma bolsa vazia como garantia de que voltaria, porém, ainda não apareceu.

“Deixou uma bolsa na recepção, falou que ia buscar um alicate e a filha dela e até hoje ela não retornou. Inclusive estamos com a bolsa dela aqui esperando ela voltar”, disse gerente do estabelecimento, Rosana Cristina Alves.

Ainda não é possível saber se os golpes foram aplicados pela mesma mulher.