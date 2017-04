Mulher que perdeu quíntuplos doa cerca de quatro mil fraldas para grávidas carentes em Nerópolis

Após perder quíntuplos depois do parto no último dia 15 de abril, a técnica em enfermagem Carla Divina Faria de Oliveira, de 24 anos, doou cerca de quatro mil fraldas que havia recebido para uma instituição religiosa e também para oito gestantes, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

Além das fraldas, algumas roupinhas de bebê também foram doadas por ela que justificou a atitude, em entrevista ao G1 Goiás, como uma maneira de manter uma rede de solidariedade, já que recebeu tudo de graça.

Todas as doações foram organizadas pela mãe de Carla, a dona de casa Cirlene Faria de Oliveira, de 42 anos, já que a filha continua de resguardo. Licenciada do trabalho por quatro meses ainda, a técnica em enfermagem pretende viajar em família em breve e confirma que não desistiu do sonho de ser mãe.

Relembre o caso

Carla deu à luz aos quíntuplos, de forma prematura, no último dia 15 de abril, na Maternidade Amparo, no Setor Bueno, na capital. No dia do nascimento, dois bebês morreram. Na manhã seguinte, os outros três também não resistiram. Ela recebeu alta em 17 de abril e, desde então, segue em repouso absoluto e se recuperando de uma anemia, devido à grande quantidade perdida de sangue.

Antes dessa gestação, Carla engravidou de gêmeos, mas eles também morreram depois do parto. A gravidez dos quíntuplos foi classificada pela mulher como "um milagre de Deus".

A "Lei de Hellin", uma das teorias mais tradicionais para se calcular a probabilidade de nascimentos múltiplos, diz que a chance de nascerem quíntuplos a partir de gestações naturais é de 1 a cada 65.610.000 de nascimentos.