Mulher que estava dentro de casa incendiada pelo ex segue internada em estado regular em Goiânia

A jovem de 19 anos que teve o corpo queimado em um incêndio em sua residência continua internada em estado regular em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo a Polícia Civil (PC), a jovem é mãe de duas crianças que estavam com ela no momento do incêndio. Uma das crianças também continua internada em estado regular em um leito de UTI pediátrica do mesmo hospital.

De acordo com a PC, a principal suspeita é de que o ex-companheiro da vítima, e pai das crianças, tenha colocado fogo na casa das vítimas. O homem estava foragido do sistema semi-aberto, e agora está preso.

O incêndio aconteceu na madrugada do dia 27 de junho, no Setor Parque Eldorado Oeste, na capital. O registro policial foi feito pela mãe da jovem, avó das crianças, no 18º Distrito Policial.

De acordo com o delegado que responde interinamente pela delegacia, Jacó Machado das Chagas, o próximo passo da investigação é ouvir a vítima, mas o depoimento dela ainda não foi marcado, devido ao estado de saúde.