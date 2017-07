Mulher pede socorro no Facebook ao ter casa invadida por ladrões

Uma mulher foi acordada no começo da tarde deste domingo (30) por dois assaltantes que invadiram a sua casa, na quadra 703 Sul, em Brasília, com as seguintes palavras: “Isso é um assalto. Se você gritar, eu te mato”. As informações são do site Metropóles.

Os ladrões trancaram a mulher no quarto e tomaram o seu celular. Enquanto eles reviravam a casa atrás de objetos de valor, a mulher usou um tablet que estava no local para pedir socorro pelas redes sociais. “Socorro, ladrão na minha casa. Estou presa”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Depois do pedido de ajuda, amigos da mulher acionaram a Polícia Militar (PM) para prestar o socorro, mas os ladrões fugiram antes da chegada da PM. A ação dos bandidos demorou cerca de 20 minutos e, aparentemente, eles entraram e saíram por um pequeno vão no portão, na lateral da casa, do tamanho de uma caneta.

A polícia fez buscas pelos suspeitos e o celular da mulher chegou a ser encontrado em um parque da cidade. Dois homens foram presos e liberados em seguida por não terem sido reconhecidos pela vítima.