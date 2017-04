Mulher pede indenização após ser presa ao entrar em motel com adolescente no porta-malas

Uma mulher foi presa em um motel após ter entrado no estabelecimento com uma adolescente, escondida no porta-malas de seu carro e lhe oferecido bebidas alcoólicas e drogas.

A acusada, Daiana de Souza Silva, deu entrada com uma ação no qual pedia indenização do GT Motel, alegando que seria responsabilidade do estabelecimento barrar a entrada de menores de 18 anos. Daiana ainda afirma que não sabia que sua acompanhante era menor de idade.

A justiça negou a indenização, explicando que o direito a indenização por danos morais existirá apenas nos casos em que houver um dano a reparar, pela dor, pela angústia e por sofrimento relevante que causa grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade.

O desembargador Norival Santomé, relator do caso, apontou que Daiana foi presa por uma conduta exclusivamente própria e não do motel. “Apesar de ser de conhecimento notório a proibição de entrada de menores em motéis, a prisão da autora se deu pelo fato de fornecer bebida alcoólica e droga a menor que, diga-se de passagem e ao que parece, entrou no motel escondida no porta-malas do carro, sendo que o motel somente tomou conhecimento de sua permanência no estabelecimento quando da saída do grupo do quarto”, observou o magistrado.